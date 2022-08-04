تقارير: “أيفون 14” سيكون بنفس سعر “أيفون 13”

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أفادت تقارير تقنية بأن شركة “أبل” الأمريكية، ستطرح هاتفها الجديدة “أيفون 14” بنفس سعر الهاتف السابق “أيفون 13″، على الرغم مما تواجهه الشركة من ارتفاع في تكاليف الإنتاج.

وأوضح الخبراء؛ وفقاً لموقع “macrumors” التقني، بأن كبار المسؤولين في الشركة اتخذوا قراراً بأن الهاتف الجديد المزمع طرحه في الأسواق سبتمبر المقبل، سيأتي بسعر يبدأ من 799 دولاراً؛ وهو نفس سعر هاتف أيفون 13.

وأضافوا بأنه في حالة طرح الهاتف بهذا السعر، فسيكون ذلك العام الثاني على التوالي الذي يكون فيه هاتف 6.1 إنش بالثمن نفسه، حيث طرحت هاتف أيفون 12 بنفس السعر عام 2020 .



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Source akhbaar24

