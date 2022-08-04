︎
.
المناطق_متابعات
أفاد طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، بأن نتيجة فحص فيروس كورونا للرئيس جو بايدن ما زالت إيجابية، إلا أنه لا يعاني من أي عوارض، وصحته جيدة.
وقال أوكونور: “يستمر الرئيس في الشعور بالارتياح في بداية الأسبوع الحالي.. نظرا لإيجابية الفحص التي أبلغنا عنها يوم السبت، واصلنا المراقبة اليومية. وهذا الصباح، كما كان متوقعا، بقي اختباره لكوفيد -19 إيجابيا”، مؤكدا أن بايدن سيواصل العمل من البيت الأبيض.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات حالة بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.