طبيب البيت الأبيض يكشف تطورات حالة بايدن

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أفاد طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، بأن نتيجة فحص فيروس كورونا للرئيس جو بايدن ما زالت إيجابية، إلا أنه لا يعاني من أي عوارض، وصحته جيدة.

وقال أوكونور: “يستمر الرئيس في الشعور بالارتياح في بداية الأسبوع الحالي.. نظرا لإيجابية الفحص التي أبلغنا عنها يوم السبت، واصلنا المراقبة اليومية. وهذا الصباح، كما كان متوقعا، بقي اختباره لكوفيد -19 إيجابيا”، مؤكدا أن بايدن سيواصل العمل من البيت الأبيض.

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Source almnatiq

