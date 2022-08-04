ميزة جديدة من “تويتر” تُظهر معدل التغريد الشهري للمستخدم

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أطلقت شركة “تويتر” الأمريكية، ميزة جديدة تُظهر معدل التغريد الشهري للمستخدم وإجمالي تغريداته المنشورة على الحساب؛ وذلك رغبةً منها في تقليل الحسابات المزيفة.

وتشجّع تويتر المستخدمين من خلال الميزة الجديدة على التفاعل لوقت أطول على المنصة، فيما يشير الخبراء أن السبب الرئيس يكمن في الحسابات المزيفة التي سببت النزاع بين الشركة والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وتعمل الشركة تزامناً مع خوضها معركة قضائية ضد ماسك على التخلص من الحسابات المزيفة؛ وذلك بسبب تهديداته المستمرة بضرورة كشف الشركة عن مزيد من المعلومات حول الحسابات الوهمية والبريد العشوائي.

ويقول الخبراء: إن تويتر ستبدأ بإرسال إشعارات للمستخدم؛ لحثه على زيادة التفاعل عبر تذكيره بمعدل التغريدات الشهرية، في حال تحوله إلى “مستخدم خامل” بسبب انخفاض معدل مشاركاته على المنصة.



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Source akhbaar24

