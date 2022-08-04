الأهلي يدرس التعاقد مع مهاجم جديد

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يدرس النادي الأهلي، فكرة التعاقد مع مهاجم جديد في ظل اقتراب المهاجم السوري عمرو السومة من الرحيل. ويفكر الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد بعد اقتراب عمرو السومة من الانتقال للنادي العربي القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة. وكان الأهلي قد تعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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