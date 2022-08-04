قلعة زعبل بمدينة سكاكا.. تحفة معمارية تقف على جبل طبيعي

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المناطق_واس

تتميز منطقة الجوف بقلاعها وحصونها الأثرية ذات الطابع الفريد التي تحكي عن مراحل زمنية مختلفة، ومنها قلعة زعبل .

وتقع القلعة على قمة جبل صخري شمال مدينة سكاكا، في موقع فريد كأنها امتداد طبيعي منحوت في أعالي الجبل، مما يمنحها منظورًا متميزًا من على البعد، ويعود بناؤها إلى الفترة النبطية الممتدة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي ، أما البناء الحالي فيعود إلى حوالي 200 عام، حيث يحيطها سور من الحجر والطين، وتضم 4 أبراج مخروطية بارتفاع عدة أمتار، كما تحتوي القلعة في داخلها على غرفتين .

وكانت القلعة من أقوى الحصون في زمنها، توفر الحماية لأهالي سكاكا في أزمنة الحروب والهجمات، كما تسهم في تأمين الطريق التجاري بين العراق والشام الذي يمر عبر المنطقة.

ويوجد في ساحة القلعة حوض منحوت لجمع المياه، بينما ينهض جبل برنس من الجهة الغربية ويحوي على نقوش ورسوم صخرية قديمة.

كما يجري تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة من خلال أعمال الترميم والإنشاءات التي تتكامل مع الطابع العمراني والأثري للقلعة لتعزيز جاذبيتها للسياح والزوار، حيث تعد من المعالم التاريخية والسياحية المهمة.

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Source almnatiq

