شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستقر على رحيل نجم الفريق إلى صفوف الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والانتقال إلى صفوف الوحدة قبل بداية الموسم الكروى الجديد 2022-2023، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر يستقر على رحيل محمد قاسم

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إدارة نادي النصر السعودي بقيادة مسلى آل معمر قد وافق على رحيل محمد قاسم إلى صفوف فريق الوحدة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان فريق النصر السعودي قد وافق على رحيل محمد قاسم خاصة بعدما خرج من حسابات المدرب الفرنسي رودي جارسيا، والموافق على الانتقال إلى نادي الوحدة الصاعد حديثًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان المدرب رودي جارسيا لا يرغب في قيد الاعب في القائمة النهائية للنادي السعودي في الموسم الجديد الذي سوف ينطلق في 25 أغسطس الجارى.

محمد قاسم مع النصر

وكان النصر السعودي قد تعاقد مع الظهير الأيسر محمد قاسم في صيف عام 2021 من نادي الفيصلي بعقد يمتد لثلاثة أعوام، ومضي منهم عام واحد فقد.