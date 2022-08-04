شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتقدم رسميًا بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت اللجنة الأولمبية والبارللمبية السعودية اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر أغسطس الجارى عن تقدمها بطلب رسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي من أجل حصول السعودية على استضافة دوري الألعاب الآسيوية الشتوية والتي ستكون عام 2029 في تروجينا في نيوم.

السعودية تتقدم رسميًا بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية

وتضمن طلب السعودية هو استعراض الرؤية الطموحة في المملكة العربية السعودية والتي ستدعم "تورجينا" لاستضافة أكبر حدث رياضي في شتاء القارة الآسيوية، ومن المُتوقع أن تشارك فيها أكثر من 32 دولة في المسابقات الشتوية.

وقال وزير الرياضية رئيس اللجنة الأولمبية والبارللمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل:"الدعم السخي المتواجد في السعودية وتوجد في القطاعات العامة والقطاع الرياضي الخصوص في السعودية جعل الملكة وجهة عالية لأهم الأحداث الرياضية".

وفي حالة استضافة المملكة السعودية الدورة سوف تكون أول دولة في غرب القارة تستضيف تلك الحدث، بعد أن تم استضافته كلًا من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأخيرًا كازاخستان منذ بدايتها عام 1986.