شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في انتقال نجم برشلونة إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، عن تطور جديد في انتقال مارتين برايثوايت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر السعودي يفاوض برايثوايت



وكانت تقارير صحفية أكدت خلال الفترة الماضية، أن نادي النصر السعودي يرغب في الحصول على خدمات مارتين برايثوايت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برايثوايت يقترب من الدوري السعودي

وأكد موقع فوت ميركاتو، أن مارتين برايثوايت يرغب في إنهاء عقده مع برشلونة الإسباني، من أجل التوقيع مع نادٍ سعودي عرض عليه راتب سنوي ضخم، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة نادي النصر السعودي، إلى إضافة المزيد من الصفقات المميزة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.