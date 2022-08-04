الموافقة على إطلاق جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وافق مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، على إطلاق جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني، وذلك في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة المركز.

وتعد جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حيث تهدف إلى رفع موثوقية التعليم والتدريب الإلكتروني والاحتفاء بالمنجزات الوطنية والمشاريع المبتكرة في القطاع، وتسهم في تنمية القدرات البشرية، عبر تشجيع العاملين على تقديم أفضل الحلول والممارسات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني.

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وأبان معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن الجائزة تعد رافداً من روافد تمكين قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة وتنمية رأس المال البشري؛ كونها تعمل على دفع عجلة الابتكار وصناعة قادة متميزين في القطاع، علاوة على إسهامها في تعزيز التكامل بين جهات المنظومة وقطاعاتها، وتشجيعهم على التطوير والبحث والابتكار في إعداد برامج تعليمية وتدريبية متميزة تعظم من أثر التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة ورفع موثوقيته.

من جانبه، استعرض المدير العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي خلال الاجتماع أبرز إنجازات وأعمال المركز خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، وعددًا من الأعمال المدرجة على الجدول؛ لمناقشتها وأخذ الاستشارات والآراء حيالها، بهدف الخروج بتوصيات نوعية وتطويرية؛ للإسهام في تمكين وتجويد القطاع بالمملكة.

كما تطرق المجلس لعدد من الملفات، منها: جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني، ودراسة مستقبل نظام إدارة التعلم الإلكتروني في المملكة، وغيرها من المستجدات في ذات الصدد، مشيداً بالتقرير نصف السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام الحالي 2022م، ودور المركز في منظومة التعليم، ودوره الفاعل في تحقيق المستهدفات الوطنية، ودعم خطة التنمية المستدامة التي تتبناها رؤية المملكة الطموحة 2030، لا سيما في قطاع التعليم، وتنمية القدرات البشرية.