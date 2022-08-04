اخبار الخليج – الوزيرة الصيرفي تؤكد دعم «السياحة» لمختلف منشآت القطاع السياحي الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة دعم هيئة البحرين للسياحة والمعارض لمختلف منشآت القطاع السياحي الخاص في مملكة البحرين، ومساندتها من أجل الارتقاء بعملها ورفع مستويات التشغيل والتنافسية وجذب المزيد من النزلاء والزوار والمرتادين، وبما يصب في تنمية القطاع السياحي البحريني ككل وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية السياحية 2022-2026.

وخلال استقبالها للرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف السيد أحمد يوسف، نوهت سعادتها بمبادرات منشآت القطاع السياحي الخاص في تقديم منتجات وخدمات سياحية مبتكرة تجذب المزيد من السياح وتثري برنامجهم السياحي وتشجعهم على البقاء أطول مدة ممكنة في البحرين وترفع من مستوى إنفاقهم اليومي.

وأكدت أن المجمعات التجارية في البحرين باتت تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المتكاملة لمرتاديها، مشيدة بحرص شركة عقارات السيف على الاستثمار في تطوير أعمالها ومرافقها السياحية في البحرين، بما في ذلك مجمعي السيف بضاحية السيف والمحرق، ومشروع الليوان الذي يشكل إضافة نوعية للقطاع السياحي التجاري والترفيهي والسكني في مملكة البحرين.

وأشارت سعادة الوزيرة إلى قيام هيئة البحرين للسياحة بالترويج لمختلف مبادرات ومشاريع وبرامج القطاع السياحي، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة ورزنامة البحرين وغيرها، وأيضا عبر المشاركات التي تقوم بها الهيئة في المعارض السياحية الكبرى في المنطقة والعالم.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف السيد أحمد يوسف عن شكره لوزارة السياحة إزاء حرصها على التواصل الفعال مع القطاع السياحي الخاص وتقديم ما يلزم من دعم لتشجيع هذا القطاع على التوسع والنمو، لافتا إلى أن برامج اللقاءات التشاورية التي تقيمها وزارة السياحة مع القائمين على منشآت القطاع يعكس هذا الحرص على تلك الشراكة.

وقال إن شركة عقارات السيف ومنذ انطلاقتها في مملكة البحرين قبل نحو 25 عاما أخذت على عاتقها مهمة أن تكون إحدى الركائز الأساسية في تطوير القطاع السياحي في البحرين، وجذب المزيد من الزوار والسياح، وأضاف أن الشركة تواصل ضخ المزيد من الاستثمار في العديد من المنشآت السياحية والترفيهية المبتكرة في مناطق عديدة في مملكة البحرين، وذلك تأكيدا على تنافسيتها وريادتها وجاذبيتها السياحية وقدرتها على توفير خدمات وبرامج ترفيه مبتكرة ورائدة وجاذبة لجميع الأفراد والعائلات من داخل وخارج البحرين.