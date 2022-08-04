اخبار الخليج – توقيع مذكرة تفاهم بين كلية «فاتيل» للضيافة وفندق «سوفيتيل الزلاق» 

محمد بن مسعود - الدمام - وقع المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والمدير العام لفندق سوفيتل الزلاق البحرين تالاسا سي وسبا، مهدي حنين، على مذكرة تفاهم بين كلية فاتيل وفندق سوفيتيل الزلاق لتوفير فرص تدريبية لطلبة الكلية.

من جانبه، أكد المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة على اهمية العمل على توفير فرص تدريبية لطلاب كلية «فاتيل» للضيافة في مختلف الفنادق المدرجة تحت مظلة مجموعة أكور للفنادق، حيث تعد من أكبر مجموعات الفنادق في الشرق الأوسط والعالم.

وذكر أنه سيتم استضافة متحدثين ضيوف لمشاركة الطلبة الخبرات العلمية والعملية والواقع المهني.

وقال إن مذكرة التفاهم سوف تسهم في إكساب الطلاب للمهارات العملية المطلوبة وفقاً للمعايير العالمية، وإتاحة المجال لهم من خلال التدريب على يد خبراء في قطاع الضيافة والسياحة والفندقة.

من جهته، أشاد المدير العام لفندق سوفيتيل الزلاق، مهدي حنين، بما تقدمه كلية «فاتيل» للضيافة من كوادر متميزة في مجال الضيافة والفندقة والسياحة، مشدداً على أن الفندق يسعد بتقديم ما يمتلكه من خبرات عملية متميزة لطلاب كلية «فاتيل»، مشيراً إلى أن ذلك يحقق التكامل بين الكلية والفندق.

وقال إن خريجي كلية «فاتيل» للضيافة سوف يساهمون بشكل مباشر في رفد سوق العمل البحريني بالخبرات المتميزة في مجال الضيافة والسياحة والفندقة، وهو ما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.