اخبار الخليج – القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية تتفقد عيادة الإمام الحسين بالمنامة قبل الافتتاح

محمد بن مسعود - الدمام - قامت الدكتورة لولوة راشد شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية رئيس اللجنة التنسيقية لموسم عاشوراء للعام 1444هـ بجولة تفقدية لعيادة الإمام الحسين بالمنامة، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022م للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بموسم عاشوراء 1444هـ.

واطلعت الدكتورة شويطر على آخر الاستعدادات الصحية الجارية، حيث أشادت بالعمل الذي تقوم به لجنة عاشوراء من خلال تجهيز كافة المتطلبات لاستقبال زوار عيادة الإمام الحسين.

وأشارت شويطر إلى أن العيادة تضم فريقاً طبياً مؤهلاً قادراً على التعامل مع جميع الحالات الصحية، لافتةً إلى أن العيادة تضم معدات طبية متطورة وصيدلية متكاملة بالأدوية، بالإضافة إلى وجود تنسيق مباشر بين عيادة الإمام الحسين وقسم الطوارئ والحوادث في مجمع السلمانية الطبي لاستقبال الحالات التي تتطلب نقلها للمستشفى.

كما أشادت رئيسة اللجنة بدور جميع المسؤولين والعاملين بعيادة الإمام الحسين على عملهم الدؤوب لتجهيز العيادة، معربة عن جزيل شكرها لسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة على متابعتها الحثيثة، ولكل العاملين ضمن اللجنة وفرق العمل المساندة، مؤكدةً بذل كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات الصحية في هذا الموسم.