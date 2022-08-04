اخبار الخليج – بتنظيم بحريني مصري.. السفير المصري والجلاهمة يشهدان توقيع اتفاقية تنظيم مؤتمر المنامة الصحي بين البحرين ومصر

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، تنظم مملكة البحرين مؤتمر ومعرض المنامة الصحي خلال الفترة من 10 حتى 13 ديسمبر القادم 2022 بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وبهذه المناسبة، جرى توقيع اتفاقية تنظيم المؤتمر المشترك بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية «نهرا» مع شركة أديوكيشن بلاس ومثلها د. أمين عبدالله المدير العام، والسيد محمد كامل المدير العام لشركة سباين مديكال المصرية، بحضور السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، والدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية «نهرا»، حيث ستقوم الشركتين بتنظيم المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى والذي سيشهد العديد من المحاور والمؤتمرات الطبية في مختلف المجالات.

وقال السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين «إن العلاقة المتينة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات الثنائية المشتركة في ظل اهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيس رئيس جمهورية مصر العربية».

وأضاف «نعتز نحن كسفارة بأن يكون هناك شراكة اقتصادية وتنظيمية وعلمية بين البلدين الشقيقين، واختيار الجانب الطبي عبر تنظيم مؤتمر المنامة الصحي بين البحرين ومصر سيسهم في ترجمة أهداف القيادة الرشيدة لدى البلدين من خلال تبادل المعرفة وتنظيم حدث اقليمي كبير على أرض مملكة البحرين».

وأوضح أن المؤتمر سيشكل منعطفاً مهماً في الجانب الطبي بين البلدين الشقيقين وسيسهم في تبادل المعرفة والخبرات و له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي في البلدين، متمنياً التوفيق والنجاح في تحقيق كافة الاهداف المرجوة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية «نهرا»، أن المؤتمر الذي سيقام للمرة الأولى سيشهد تقديم أهم التطورات العلمية في مجالات الأجهزة الطبية ومجالات الصيدلة مما يترجم توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في مضاعفة تطور القطاع الطبي في مملكة البحرين في ظل اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، معربة عن فخرها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تؤكد العلاقة المتينة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأوضحت أن المؤتمر سيشهد تنظيم معرض لشركات الأجهزة الطبية وشركات الأدوية والذي سيساهم في زيادة المعرفة والاستفادة من الصناعات بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أن المؤتمر سيكون فرصة مثالية لتبادل الخبرات بين المستشفيات والسعي لعمل اتفاقيات واستثمارات مهمة بين البلدين.

وتمنت الدكتورة مريم الجلاهمة كل التوفيق والنجاح للشركتين المنظمتين للمؤتمر في تحقيق كامل الاهداف.

وأكد أمين عبدالله ومحمد كامل حرص الشركتين على تحقيق كامل النجاح للمؤتمر، مبينين أن هذا المؤتمر سيسهم في تبادل الخبرات في مختلف المجالات الطبية بين البلدين ويعم بالفائدة على الجانب الطبي في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في ظل حرص الشركتين وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن «نهرا» على اختيار أفضل الأطباء والخبراء في المجال الطبي للمشاركة في المؤتمر من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وعدد من الدول الاوروبية والآسيوية، والذي سيسهم في تطوير المنظومة للأجهزة الطبية في مختلف المجالات.