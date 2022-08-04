اخبار الخليج – التقى سموه بالأهالي عبر مجلس المحافظة الافتراضي.. محافظ الجنوبية: متابعة خطط تطوير أبرز المشاريع التنموية والخدمية للارتقاء بجودتها

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عبر تقنية الاتصال المرئي، بعدد من الأهالي من مختلف مناطق المحافظة، وذلك بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ وعدد من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء رحب سمو المحافظ بالأهالي والحضور، مؤكداً على دور المجلس الافتراضي في تعزيز التواصل مع الأهالي لتلبية احتياجاتهم في شتى المجالات الخدمية والتنموية والأمنية ، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال توفير كافة الخدمات الأساسية، بما من شأنه تحقيق المزيد من الخدمات والتطلعات الرامية للارتقاء بالمحافظة الجنوبية .

وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن المحافظة مستمرة في تبني سلسلة من الفعاليات والبرامج الرائدة تزامناً مع فصل الصيف، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية عبر إشراك أفراد المجتمع في العديد من البرامج الافتراضية التي تعود بالنفع على الجميع .

كما بين سموه جهود المحافظة الجنوبية المستمرة في متابعة خطط تطوير أبرز المشاريع التنموية والخدمية مثل مشاريع مضامير المشاة والأسواق، والتي تندرج ضمن احتياجات الأهالي ، مبيناً سموه دور المحافظة الجنوبية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، والتي تعكس الصورة التنموية والمستدامة التي تشهدها كافة مناطق الجنوبية .

بعدها، نوه سمو المحافظ بأن المحافظة الجنوبية متواصلة في ترسيخ نهج التواصل عبر مختلف القنوات الإلكترونية والمنصات الذكية ، حيث استمع سموه لعدد من الملاحظات والمقترحات الأمنية والخدمية والاجتماعية المقدمة من قبل الأهالي، مؤكداً سموه المتابعة الحثيثة لكافة الملاحظات الواردة من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية التي تسهم في تحقيق الصورة الحضارية في مختلف مناطق المحافظة.

وفي ختام المجلس الافتراضي، عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية مع الأهالي ، مثمنين متابعة سموه تنفيذ الأنشطة والبرامج الصيفية الهادفة بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة بما يسهم في ترسيخ وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية .