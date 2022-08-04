اخبار الخليج – رئيسة جامعة البحرين: تطوير التعليم تماشياً مع التطلعات الوطنية الشاملة 

محمد بن مسعود - الدمام - لدى استقبالها المدير العام لشؤون المدارس الخميس 04 أغسطس 2022, 04:39 م

أكدت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، أهمية دور وزارة التربية والتعليم في رفد مسيرة التعليم في مملكة البحرين بدءًا من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي، من خلال تطوير المناهج الوطنية والاستراتيجيات التربوية والتعليمة والمهنية، تماشياً مع التطلعات الوطنية الشاملة والرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة.

جاء ذلك لدى استقبال رئيسة الجامعة، للمدير العام لشؤون المدارس في وزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين الدكتور محمد مبارك بن أحمد، في الحرم الجامعي بمدينة عيسى، يوم الخميس (4 أغسطس 2022)، لمناقشة التعاون والتنسيق المستمر بين الجهتين مع عودة الطلبة إلى الدراسة الصفية في العام الدراسي المقبل.

وأشادت د. المضحكي بتعاضد الجهات والمؤسسات التعليمية بمملكة البحرين، في سبيل ارتقاء قطاع التعليم والتعليم العالي ونجاح سير العملية التعليمية كونها العامل الأهم في التنمية.

من جانبه، استعرض د. محمد مبارك بن أحمد، دور الوزارة في متابعة الشؤون التعليمية والتطوير المهني للعاملين في قطاع التعليم، وتدريب الكفاءات البحرينية، بالإضافة إلى دعم الطلبة على كافة المستويات، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التميز، متمنياً لجميع الطلبة عاما دراسيا موفقا.

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