شكرا لقرائتكم خبر عن التحكيم الرياضي يحسم موقفه من طلب الهلال بخصوص التعاقدات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه مركز التحكيم الرياضي السعودي، صدمة قوية لنادي الهلال، بخصوص طلبه "التدابير الوقتية"، في قضية النجم الدولي محمد كنو.

عقوبة الهلال

وكانت غرفة فض المنازعات قررت حرمان الهلال من التعاقدات لفترتي تسجيل، بسبب تجديد عقد محمد كنو، بالرغم من توقيعه لنادي النصر، عقب دخوله في الفترة الحرة.

كما وقعت عضوية إيقاف على محمد كنو 4 أشهر، بالإضافة إلى تعويض مالي إلى النصر، بـ27 مليون ريال.



طلب تدابير من الهلال

وقامت إدارة نادي الهلال بتقديم طلب إلى مركز التحكيم الرياضي بتدابير وقائية للسماح بتسجيل الصفقات الجديدة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لحين

إصدار الحكم النهائي.



رد التحكيم على طلب نادي الهلال



وبحسب صحيفة "الرياضية"، رفض مركز التحكيم الرياضي، بشكل رسمي، طلب "التدابير الوقتية"، المقدم من الهلال.

وأوضحت أن الهلال سيظل محرومًا من التعاقدات حتى يتم الإعلان عن الحكم النهائي في الاستئناف، أي بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم المنقضي على حساب نظيره الاتحاد، ويسعى لمواصلة الدفاع عن اللقب في الموسم الكروي الجديد.