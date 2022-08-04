شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السعودية للشباب..أرقام قياسية قبل مواجهة الفراعنة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع منتخب السعودية للشباب من التأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب ليضرب موعدًا مع منتخب مصر بقيادة محمود جابر

وستقام مباراة منتخب السعودية أمام مصر في يوم الأحد القادم على ملعب الأمير "سلطان بن عبد العزيز" في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وستنطلق أيضًا مباراة منتخب السعودية أمام المنتخب الوطني الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مشوار منتخب السعودية تحت 20 عامًا في كأس العرب

وبلغ منتخب السعودية دور المجموعات في بطولة كأس العرب النسخة الحالية بعد الفوز على منتخبي موريتانيا والعراق.

وواصل المنتخب السعودي تفوقه في البطولة من خلال الفوز على نظيره اليمني في دور ربع النهائي بركلات الترجيح قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على منتخب فلسطين بخماسية نظيفة.

وحطم المنتخب السعودي الرقم القياسي في البطولة الذي كان مٌسجلًا اسم منتخب تونس عقب تجاوزه المنتخب المغربي بأربعة أهداف دون رد.

أرقام تاريخية لمنتخب السعودية للشباب بكأس العرب

وتأهل منتخب السعودية لنهائي البطولة العربية لمرة الرابعة في تاريخه عقب نسخ 1985، 2011 و2012.

ويعتبر منتخب السعودية الأقوي هجوميًا في البطولة العربية برصيد 11 هدفًا فضلًا عن كونه الأفضل دفاعيًا بعد استقباله هدفًا واحدًا طوال أحداث المسابقة العربية.

ويتصدر عبد الله رديف هدافي البطولة برصيد 6 أهداف بواقع هدف أمام موريتانيا، وهاتريك أمام العراق وهدفين أمام منتخب فلسطين بنصف نهائي النسخة الحالية.

وتساوي عبد الله رديف مع هدافي النسختين الماضيتين هما؛ التونسي سيف الدين الجزيري بنسخة 2012 والمغربي محمد راديد في 2021