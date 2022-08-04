شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السومة يرحل عن أهلى جدة ويحدد فريقه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر أغسطس الجارى رحيل لاعبه عمر السومة عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحدد فريقه الجديد.

عمر السومة يقرر الانتقال إلى صفوف العربي القطري

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن وافق فريق أهلى جدة على رحيل عمر السومة عن صفوف الفريق والانتقال إلى صفوف فريق العربي القطري خلال الميركاتو الصيفي والاستعداد للموسم الكروى الجديد.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن النادي السعودي وافق على رحيل عمر السومة لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة حتى صيف 2023، وبهذا رحب السومة بتلك الصفقة خاصة أن سوف يعود إلى الفريق بعد التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

عمر السومة

وكان عمر السومة قد لعب في صفوف فريق القادسية الكويتي في الفترة ما بين 2011 و2014 ورحل عن الفريق وانتقل إلى أهلى جدة في صيف 2014، وحقق معهم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في موسم 2015 وحصل على لقب هداف الدوري السعودي لمدة 3 مرات.

ولعب عمر السومة هذا الموسم 24 مباراة حيث سجل 10 أهداف وقام بصناعة 3 آخرين، كما لعب مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين وسجل هدف وقام بصناعة هدف آخر.

ويعتبر عمر السومة الهدف التاريخي للنادي الأهلي في الدوري السعودي برصيد 143 هدف في 179 لقاء في جميع المسابقات.