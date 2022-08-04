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محمد الفلاح - تركي آل الشيخ يرفع راية التحدي فى وجه الهلال السعودي

أكد تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الأسباني أن الفريق استعد بشكل جيد لمواجهة الهلال، رافعًا راية التحدي أمام الزعيم الهلالي، فى الوقت الذي أكد أن المباراة لن تكون ساهلة على الجانب السعودي كما يظن البعض، وأن الفريق الأسباني سيظهر فى ثوب البطل.

ووضح عن سعادته بنجاح تجربته بعد أن شكك الكثير فى عدم نجاحها، بعد أن قرر الإسثمار بشكل مختلف خارج الدوري السعودي والمصري، موضحٱ أن ما حققه الفريق من الصعود للدوري الأسباني بعد هذه الفترة القصيرة، فإنه إنجاز بكل ما تحمله الكلمة من معني.

وواصل أنه تم تدعيم الفريق بشكل جيد، كما كان قد تم التخطيط له، وأن الفريق يمتلك زخيرة من الشباب، سيكون لهم شأن كبير فى الملاعب الأوربية والأندية الكبري فى القارة العجوز.



تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر ان تنطلق المباراه القادمة يوم الاحد المقبل الموافق 7-8-2022، بعد أن تم شراء كافة التذاكر بعدما تم طرحها بفترة قصيرة، مما يؤكد أننا سنشهد كرنفال كروي حافل بين كبير آسيا والفريق الأسباني الذي ولد بطلًا.

كما أن هناك العديد من المواقع والقنوات التي سوف تقدم مباراة ألميريا والهلال السعودي عبر البث المباشر بجودة عالية مثل يالا كورة يوتيوب وقناة روتانا خليجية وروتانا كلاسيك وقناة LBC.



أهمية المباراة بالنسبة للهلال فى الوقت الحالي

فى الجانب الآخر الذي يسعى الهلال للتحضير الجيد من أجل البحث عن تتويج جديد ببطولة الدوري السعودي للمحرفين بعدما نجح الفريق فى التتويج بلقب البطولة للموسم للمرة الثالثة على التوالي، بعد منافسة شرسة مع الهلال حتي الجولة الأخيرة.

وتري أن الإحتكاك مع نوعيات مختلفة من اللاعبين خارج الدوري السعودي والكرة الآسيوية سيعود على الفريق بالنفع خلال الفترة المقبلة، مما سيخلق بين جماهير الزعيم حالة ثقة كبيرة قبل بداية الموسم المقبل، لا سيما أن الفريق مقبل على نهائي كأس لوسيل، الذي سيجمعه مع بطل الدوري المصري فى سبتمبر المقبل.