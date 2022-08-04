شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة المصرية وعشاق الفارس الأبيض من معرفة ماهو موعد مباراة الزمالك والجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022، في المباراة التي يسعى فيها الفارس الأبيض من تحقيق الفوز والحصول على الثلاثة نقاط من أجل الاقتراب أكثر من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ويأتي موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجونة يوم غد الجمعة الموافق 5 أغسطس الجارى ضمن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي سوف يحضتنها ستاد خالد بشارة.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

ومن المُقرر أن تذُاع فعاليات مباراة الزمالك والجونة عبر قناة أون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات.