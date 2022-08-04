شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الكاف يغرم عمرو السولية ويوجه تحذير عاجل للأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر المسؤولة بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن توقيع عقوبة مالية بحق الدولي المصري عمرو السولية لاعب نادي الأهلي المصري بلغت 10 الآف دولار أمريكي.

الكاف يوقع غرامة مالية كبيرة على الأهلي المصري

وقال المصدر أن العقوبة التي تم توقيعها بحق السولية بسبب السلوك الغير رياضي الذي صدر منه في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي ضد الوداد البيضاوي المغربي.

وتضمن الخطاب المرسل من الكاف لإدارة النادي الاهلي المصري تحذير لنادي الأهلي بضرورة عدم تكرار ذلك السلوك مرة أخرى.

يُذكر ان السولية قد قام بإلقاء الميدالية الفضية التي توج بها الأهلي المصري على الأرض بعد أن حصل على المركز الثاني في البطولة بعد الخسارة من الوداد على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب بهدفين مقابل لا شيء.

وبتلك الخسارة جرد النادي المغربي منافسة الأهلي من لقب دوري ابطال إفريقيا الذي أحرزه المارد الأحمر في النسختين السابقتين على حساب غريمه التقليدي واللدود نادي الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي تواليًا.