مصر ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رحبت جمهورية مصر العربية بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافييّن. وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة المبذولة في هذا الصدد، وتطلعها إلى أن يُسهم تمديد الهدنة في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله، ويصون مقدرات الشعب اليمني وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء. أخبار قد تهمك

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