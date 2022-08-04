وزير شؤون الإعلام يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «stc» البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الإعلام، في مكتبه بمقر الوزارة، المهندس نزار بانبيله الرئيس التنفيذي لشركة «stc»، وخلال اللقاء، اشاد سعادة وزير شئون الاعلام بدور الشركة في تعزيز نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة البحرين، من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجية المتقدمة لخدمة مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم جهود النماء والتقدم في المملكة.

واكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي حرص وزارة شئون الاعلام على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم مختلف القطاعات التنموية ومنها قطاع الاتصالات، متمنياً لـ شركة STC البحرين المزيد من التطور والنجاح.

من جانبه، أعرب المهندس نزار بانبيله عن شكره وتقديره لسعادة وزير شئون الاعلام على ما ابداه من دعم لجهود الشركة ومسيرتها في تعزيز نمو قطاع الاتصالات وتطويره من خلال مساهمتها في تطوير البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين.