انهيار صومعتين أخريين جديدتين على الأقل في مرفأ بيروت.. فيديو

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المناطق_أ ف ب

انهارت صوامع إضافية عصر الخميس من إهراءات مرفأ بيروت، تزامناً مع إحياء المئات في المنطقة المحيطة الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس 2020.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية أن أربع صوامع انهارت، بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع.

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Source almnatiq

