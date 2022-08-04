︎ .

أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثاني من السنة المالية 1443 / 1444هـ (2022م). وأوضحت أن الإيرادات بلغت 370.3 مليار ريال فيما بلغت المصروفات 292.4 مليار ريال، ويكون الفائض 77.9 مليار ريال. وأضافت أنه النتائج الفعلية لأداء الميزانية للنصف الأول من السنة المالية 1443 / 1444هـ (2022م) هي الإيرادات 648.3 مليار ريال فيما بلغت المصروفات 512.9 مليار ريال، ويكون الفائض 135.3 مليار ريال.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر “المالية” تعلن ميزانية الربع الثاني: الإيرادات 370 مليار ريال والمصروفات 292 مليار ريال بفائض 78 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.