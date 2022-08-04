الشركه الوطنيه للخدمات الأمنيه “سيف” تحتفل بيوم رجل الأمن العالمي 2022

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المناطق_الرياض

احتفلت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، للعام الثاني، بـ “يوم رجل الأمن العالمي”، من خلال إطلاق حملة تدريبية خاصة عبر الإنترنت، تكريمًا لموظفي الأمن السعوديين الذين يكرّسون حياتهم للحفاظ على سلامة الأفراد وأمن المنشآت في جميع أنحاء المملكة.

ويحتفي العالم باليوم العالمي لموظفي الأمن في الرابع والعشرين من يوليو من كل عام، تكريمًا لطبيعة عمل موظفي الأمن وجهودهم المتواصلة المكرّسة لضمان أمن الأفراد والمجتمعات حول العالم، والتي قد يتعرضون فيها للأخطار في سبيل حماية الأفراد والمنشآت. واستغلت “سيف” هذه المناسبة لتكريم موظفي الأمن عبر تقديم دورة تدريب على الإنترنت بعنوان “موظفو الحماية الوطنية” لمئة فرد من موظفي الأمن غير العاملين لديها. وتعتزم الشركة الإعلان قريبًا عن إطلاق مركز تدريب حديث لإقامة دورة ضابط حمايه للأمن و السلامه حضوريًا أو عبر الإنترنت.

وبهذه المناسبة، شدّد الرئيس التنفيذي لشركة “سيف”، تركي بن معتوق الثنيان، على عِظم الدور الذي يلعبه موظفو الأمن في جميع أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أنه دور القطاع الأمني في المملكة العربية السعودية “يزداد أهمية كلما تقدّمت ونمت مملكتنا الحبيبة”. وأوضح أن الدور الحيوي لموظفي الأمن يتمثل في “حماية الأمن وضمان سَريان النظام العام في كل مكان، ليشعر الأفراد بالأمن والأمان أينما كانوا”، مُعرِبًا عن امتنانه وشكره لجميع الرجال والسيدات الذين اختاروا تولّي هذه المسؤولية. وقال: “تلتزم “سيف” بتقديم تدريب مهني رفيع المستوى لجميع موظفي الأمن لديها، كما تحرص على تزويدهم بالتجهيزات والتقنيات المتقدّمة الأفضل عالمياً اللازمة لأداء عملهم”.

وتحرص “سيف” على تطبيق أعلى المعايير التي من شأنها الارتقاء بموظفيها من خلال رسم مسار مهني واضح لموظفي الأمن يكون كفيلًا بمنحهم الاعتماد الدولي. وفي هذا الإطار، خرّجت الشركة حديثًا الدفعة الأولى من مشغّلي الطائرات المسيّرة في دورة تدريبية تخصصية أقيمت في فرنسا، وكانت أنهت في العام 2021 تدريب أكثر من 3,000 موظف وموظفة أمن.

وتأسّست الشركة الوطنية الأمنية”سيف” في أواخر عام 2019 كإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة، لدعم القطاع الأمني في المملكة العربية السعودية، من خلال حماية المكتسبات الوطنية الغالية، وإعداد القوى المهنية المتخصصة. كما واصلت الشركة تقديم خدمات أمنية متميزة ومتكاملة للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتدير حاليًا عمليات في أنحاء المملكة، في حين نجحت في التوسّع على الصعيد الإقليمي. هذا، وتواصل “سيف” بناء علاقات شراكة استراتيجية حصرية مع شركات الأمن والتكنولوجيا العالمية لرفد القطاع الأمني في المملكة بأحدث التقنيات والخبرات العالمية.

وتضمن “سيف” جاهزية موظفي الأمن واستجابتهم المثلى في جميع الأوقات على مدار اليوم و خلال 24 ساعه ، من خلال حرصها المستمر على الاستثمار في الأفراد والتكنولوجيا. وقد أدّى هذا السعي المتواصل نحو التميّز إلى منح الشركه بالرخص للتمكن من إدارة الأمن في المطارات الدولية الأربعة في المملكة العربية السعودية وبناء قاعدة من العملاء تضمّ أكثر من 30 عميلًا.

وتدير “سيف” أيضًا أكبر مركز للقيادة والتحكّم في القطاع الخاص لدعم العمليات الأمنية في مشاريعها، وإيجاد منصة واحدة تتيح لعملائها العديد من الخدمات المُدارة على مدار الساعة لتقديم الحلول الأمنية بأعلى المستويات عبر منظومة أمنية متكاملة تتمتع بأعلى معايير الجودة.

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Source almnatiq

