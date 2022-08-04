المالية تعلن نتائج أداء الربع الثاني للميزانية العامة للدولة

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المناطق_الرياض أعلنت وزارة المالية عن نتائج أداء الربع الثاني من عام 2022 للميزانية العامة للدولة. وقالت الوزارة أن إيرادات الربع الثاني للميزانية بلغت أكثر من 370 مليون ريال. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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