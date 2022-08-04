“الهلال” يتفق مع ثلاثي فريقه على تجديد التعاقد

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أفادت مصادر بتوصل مجلس إدارة نادي الهلال، لاتفاق مع ثلاثة لاعبين بفريقه على تجديد التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياض”، إلى أن إدارة الهلال قد توصلت لاتفاق مع الثلاثي: عبدالله المعيوف وعلي البليهي وأندريه كاريلو، لتجديد عقودهم.

وتسعى إدارة الهلال من هذه الخطوة الحفاظ على استقرار قوام فريقها في المواسم المقبلة.



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Source akhbaar24

