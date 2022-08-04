“السومة أحدهم”.. “الوحدة” يسعى لتدعيم صفوفه بمهاجم أجنبي

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الوحدة، يسعى لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية بمهاجم إجنبي.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “البلاد”، إلى أن المهاجم السوري بصفوف الأهلي، عمر السومة، يُعد أحد أبرز الخيارات المطروحة بقوة على طاولة إدارة الوحدة.

وكانت تقارير قد ربطت اسم السومة بالانضمام لصفوف فريق العربي القطري عقب إتمام الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد على سبيل الإعارة لمدة موسم.



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Source akhbaar24

