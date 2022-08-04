“مورينو” يُقيّم محترف “الشباب” جوانكا

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أفادت تقارير صحفية بأن المدير الفني الإسباني لفريق الشباب فيسينتي مورينو سيُقيّم المهاجم الأرجنتيني بصفوفه كريستيان جوانكا خلال المعسكر الخارجي.
وسيرفع المدير الفني الإسباني للشباب، بحسب التقارير الصحفية ذاتها، تقريرًا حول اللاعب ومدى الحاجة له أو استبداله خلال فترة الانتقالات الحالية.
يُذكر أن إدارة نادي الشباب قد أعارت اللاعب في الموسم الماضي لنادي العين الإماراتي قبل أن تستعيده بعد نهاية الموسم.
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Source akhbaar24
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