الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران تختتم فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران اليوم ، أسبوعاً توعوياً عن جرائم الاتجار بالأشخاص .

وأطلق الفرع فعالياته التوعوية لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ من تاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٢٢م حتى ٤ / ٨ / ٢٠٢٢م، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وتمثلت مشاركة الفرع في إقامة فعاليات توعوية تضمنت جولات ميدانية لمنشآت الأعمال بالقطاع الخاص ، للتعريف بمفهوم الاتجار بالأشخاص ووسائل مكافحته من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة، وإجراءات التقدم ببلاغات وشكاوى عن حالات الاتجار بالأشخاص المحتملة، إضافةً إلى توزيع منشورات تتضمن المخالفات التي قد تقع من أرباب العمل ضد العاملين وتصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر مثل الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو رخصة الإقامة وعدم منح العامل وقت راحة او تشغيله ساعات عمل إضافية دون مقابل.

ويأتي ذلك ضمن جهود الفرع لرفع مستوى الوعي والتثقيف حيال المؤشرات المؤدية إلى جريمة الاتجار بالأشخاص ، وزيادة النشاطات التوعية حول هذه الجرائم والتعريف بجميع التعاملات والطرق التي تصنف ضمن الاتجار بالبشر ، وضرورة الإبلاغ عن أي تعامل قد يصل إلى جريمة بحق الأشخاص أو المتاجرة بهم.