أمانة الشرقية تستعرض الفرص الاستثمارية في مركز الملك عبدالله الحضاري بالدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استعرض معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، الفرص الاستثمارية والعمل المشترك في مشروع مركز الملك عبدالله الحضاري بالدمام مع شركتين أجنبيتين، بحضور وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات حمدان العرادي، ومدير عام التسويق التجاري ناصر التويجري، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.

وأوضحت أمانة الشرقية أن هذا المشروع الواقع على كورنيش الدمام بمساحة إجمالية تفوق 850 ألف متر مربع، يأتي من أهم القطاعات الاستثمارية التجارية الداعمة لبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة والتي تسهم في إيجاد حركة اقتصادية تدعم التنمية بالمنطقة.

ويتضمن المشروع جزيرتين وحواجز وقنوات مائية ومراكز للفنادق والتسوق ومراكز استثمارية ومباني تجارية وصالات متعددة الاستخدام وسينما ومرسى للقوارب (مارينا)، وممرات مائية وحدائق ومسطحات خضراء ومواقع ألعاب متنوعة للأطفال، إضافة إلى متاجر ومقاهٍ ومطاعم متنوعة ومواقع وساحات للمهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات والاحتفالات والمسارح المكشوفة والأندية الرياضية والأنشطة البحرية وأسواق للبيع بالتجزئة ومتحف ومكتبة وإكواريم ومسار دراجات ونوافير وساحات عامة وخدمات مساندة.

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