دوريات أمن الطرق بمحافظة أحد رفيدة تقبض على مقيم بحوزته (16,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت دوريات أمن الطرق في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، على مقيم من الجنسية الباكستانية بحوزته (16,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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