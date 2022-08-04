أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل رئيس الطيران المدني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه اليوم، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج والوفد المرافق له .

واستمع سموه في مستهل اللقاء لشرح موجز من معالي رئيس الهيئة عن خطط ومراحل العمل ونسب الإنجاز في مشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد بجازان، والمشاريع التطويرية لمرافق النقل الجوي المنفذة وفق أفضل المعايير والمواصفات الدولية التي تتضمن التشغيل الداخلي والدولي في مطار الملك عبدالله الحالي، وآلية العمل لتطوير المطار وفق الإمكانات المتاحة وبما يلبي احتياج المنطقة.

ونوه سمو أمير منطقة جازان بالنيابة بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمامٍ بقطاع الطيران المدني، مشدداً على أهمية تسريع وتيرة العمل في المطار الجديد، وتقديم خدمات تنافسية للمشغلين والمسافرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين وتجويد تجربة المسافر.

من جانبه عبر معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن شكره لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على متابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة بما يحقق تطوير العمل وسرعة الإنجاز لمشاريع الهيئة في المنطقة .

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