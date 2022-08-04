شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة جديدة.. جارسيا يُنهي حالة التوتر مع نجم النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أنهى حالة التوتر بينه وبين مهاجم الفريق، قبل بداية الموسم الجديد.

وكانت تقارير سعودية، أكدت في وقت سابق، أن العلاقة بين الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر والبرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب الفريق، توترت بالفترة الأخيرة.

جارسيا يفرض عقوبة انضباطية على تاليسكا

وجاء توتر العلاقة بين المدرب واللاعب، بعد غياب تاليسكا 8 أيام كاملة، عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وأشارت التقارير، إلى أن غياب تاليسكا عن معسكر العالمي في مدينة ماريبا الإسبانية، جاء بسبب ارتباطه بحفلاته الغنائية، في البرازيل.

وقام جارسيا، بفرض عقوبة انضباطية ضد أندرسون تاليسكا، مع إجباره على أداء تدريبات إضافية على انفراد، في الساعات الأولى من صباح كل يوم.



جارسيا ينهي حالة التوتر مع تاليسكا

وأكدت تقارير، أن جارسيا أنهى توتر العلاقة مع تاليسكا، وأن الأمر انتهى تمامًا، وذلك بعد انتشار الفيديو الذي جمع بينهما، خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وتابعت: "جارسيا ظهر في الفيديو وهو يشجع النجم البرازيلي حيث قال رائع يا تاليسكا رائع، مشيدًا بالمستوى والأداء الذي ظهر عليه تاليسكا، خلال التدريبات".

واختتمت: "الفيديو جاء ليؤكد أن العلاقة بين رودي جارسيا وأندرسون تاليسكا، باتت طبيعية للغاية، وأن اللاعب سيكون عنصر مهم في الفريق بالموسم الجديد".