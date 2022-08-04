شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الوصول للنهائي.. منتخب السعودية يحقق رقم قياسي تاريخي في كأس العرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عام في تحقيق الكثير من الأرقام المميزة وذلك بعد أن تمكن الخضر من الوصول لنهائي بطولة كأس العرب يوم أمس الأربعاء بالفوز على المنتخب الفلسطيني بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب سلطان بن عبد العزيز في المحالة.

السعودية تحقق أرقام مميزة بعد الوصول للنهائي

السعودية

ويعد الانتصار الذي حققه المنتخب السعودي هو الأكبر في تاريخ الدور نصف النهائي حيث كان الفوز الأكبر السابق مسجلًا بإسم المنتخب التونسي بعد أن ضرب المنتخب المغربي برباعية نظيفة في نسخة العام 2020.

في الوقت الذي تأهل فيه المنتخب السعودي لنهائي المسابقة للمرة الرابعة دون أن يتلقى الخضر اي خسارة وذلك بعد النسخ 1985 و2011 و2012.

ولم تقتصر الأرقام القياسية التي حققها المنتخب السعودي على ذلك الحد فحسب بل يعد هجوم الأخضر هو الأقوى في البطولة بتسجيله 11 هدفًا كما يعد صاحب أقوى خط دفاع بتلقيه هدف واحد.

نهائي كأس العرب 2022

ومن المُنتظر أن يخوض المنتخب السعودي المباراة النهائية في البطولة يوم الأحد القادم أمام المنتخب المصري على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة