شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقترب من صفقة مدوية في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، بصدد الإعلان عن صفقة نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير، إلى أن مجلس إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، نجح في التوصل إلى اتفاق مع نجم جديد، من أجل التوقيع معه وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالفترة المقبلة.

صفقات النصر للموسم الجديد

وكان نادي النصر أبرم عدة صفقات قوية هذا الصيف بعد التعاقد مع الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد.

ووقع النصر مع كل مم الحارس الكولومبي العالمي دافيد أوسبينا، والظهير الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، بالإضافة إلى البرازيلي لويس جوستافو، بالموسم المقبل.



النصر يقترب من صفقة نارية بالصيف



وأكد الإعلامي الرياضي دباس المشاري، أن النصر تعاقد مع لاعب من العيار الثقيل، وسيكون من أهم الصفقات بالموسم الجديد.

وتابع المشاري: "اللاعب لن أذكر اسمه ولكنه سوف يكون إضافة قوية للغاية، للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالميركاتو الصيفي".

من ناحية أخرى، أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالموسم الجديد.



النصر يتفاوض مع رونالدو لارتداء قميصه

وتابعت: "النصر قدم عرض بقيمة 300 مليون يورو للنجم البرتغالي مع إمكانية بقائه في الدوريات الأوروبية حتى نهاية كأس العالم المقبلة".

وكان رونالدو رفض عرض مقدم من فريق آخر بالدوري السعودي في وقت سابق، بسبب رغبته في الاستمرار بالدوريات الأوروبية، مع سعيه للرحيل من ناديه بسبب عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.