شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ضخم وميزة كبيرة.. النصر يطلب التعاقد مع كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن هناك عرض جديد من الدوري السعودي للمحترفين، للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد

ويرغب البرتغالي في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد في الانتقالات الصيفية الجارية، خاصةً بعد تأكد عدم مشاركة فريقه في دوري أبطال أوروبا، رغم ارتباطه بعقد حتى الموسم المقبل مع خيار التجديد لموسم آخر.

وكانت شبكة "CNN البرتغالية"، أعلنت في وقت سابق، عن تقدّيم نادي سعودي، عرضًا بقيمة مبلغ 300 مليون يورو، أي ما يعادل مليار و130 مليون ريال، سعودي، للتعاقد مع رونالدو، في الميركاتو الصيفي الحالي.

عرض سعودي خيالي أمام رونالدو للعب في الدوريات العربية

وبالرغم من أن الشبكة لم تكشف اسم النادي السعودي، الذي قدم العرض المغري للأسطورة البرتغالية، إلا أن تقارير سعودية، أكدت أن الهلال هو من تقدم بالعرض.

على جانب آخر، أكدت قناة CBS Sports، أن رونالدو، تلقى عرضًا سعوديًا جديدًا، بعد رفضه العرض الأول، وتفضيله البقاء في الملاعب الأوروبية.

وتابعت: "العرض السعودي الجديد، جاء بنفس القيمة المالية التي تقدم بها الهلال في السابق، ولكنه يتضمن امتيازًا جديدًا، وهو بقاء اللاعب في الملاعب الأوروبية، حتى كأس العالم 2022، والمقرر إقامته في الدوحة القطرية".

وأضافت: "العرض الذي وصل إلى كريستيانو، هو الانضمام إلى صفوفه، بعد المونديال، وهو ما قد يغري الأسطورة البرتغالية، ويجعله يغير من رأيه".

واختتمت: "رونالدو ليس على اهتمام نادي واحد في السعودية، ولكن هناك ناديين يسعوا للحصول على توقيع الأسطورة البرتغالية بالموسم الجديد".

وأكدت بعض التقارير الصحفية السعودية، أن العرض المقدم إلى رونالدو هذه المرة، جاء من إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، للتواجد مع العالمي بالفترة المقبلة.