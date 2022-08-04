شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. هل ينسحب الأهلي المصري من بطولة الدوري بسبب التحكيم ؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعقد مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي المصري برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الخميس اجتماع طارئ وذلك عقب التعادل الذي سقط فيه الفريق يوم أمس أمام فريق نادي فاركو سلبيًا دون اهداف لحساب مباريات الدوري المصري.

حقيقة انسحاب الأهلي المصري من الدوري

وعلم موقع " السعودية سبورت 365 " من مصادره الخاصة أن الإجتماع الذي سينعقد اليوم الخميس سوف يتناقش بصورة تفصيلية كافة الأخطاء التحكيمية التي يمارسها الحكام ضد القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية ولعل من أبرزها ما جاء في مواجهة فاركو بعد إلغاء هدف صحيح للدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وبشهادة جميع خبراء كرة القدم الذين خرجوا لتحليل الحالة بعد المباراة أكدوا أن اللاعب في موقف سليم وحكم الفيديو المساعد أخطأ في قراره وهو الأمر الذي كلف الأهلي خسارة نقطتين جديدتين في سباق الحصول على لقب الدوري الذي حسمه نادي الزمالك بنسبة كبيرة.

وقال مصدر مقرب من القلعة الحمراء أن الإدارة ترى بأن هناك بعض المسؤولين قاموا بإرتكاب أخطاء في حق التحكيم المصري ولم يتحرك أي من أعضاء اتحاد الكرة لمعاقبتهم".