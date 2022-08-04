أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ببريدة المكلف

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المناطق_القصيم
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، الشيخ احمد السحيمان بمناسبة تكليفه رئيساً لمحكمة التنفيذ بمدينة بريدة.
وهنأ سموه الشيخ السحيمان على هذه الثقة، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله -، من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة, مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلّى الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع، لافتاً الانتباه إلى أن العدل بين الناس نهج هذه الدولة المباركة ولا يمكن أن تحيد عنه ، متمنياً للشيخ السحيمان التوفيق والسداد في عمله.
من جانبه، عبر الشيخ السحيمان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتوجيهاته لخدمة المنطقة وأهلها ، مثمناً متابعة واهتمام سموه للمحكمة ومنسوبيها.
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Source almnatiq
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