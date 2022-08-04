“الوحدة” يقترب من ضم لاعب “النصر”

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أفادت مصادر بأن نادي الوحدة اقترب من استعارة الظهير الأيسر بصفوف النصر، محمد قاسم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن تفكير إدارة النصر في إعارة قاسم جاء بعدما استبعده المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا من قائمته للموسم الجديد.

يُذكر أن النصر قد تعاقد مع قاسم قادمًا من صفوف الفيصلي في صفقة انتقال حر بالموسم الماضي بعقد يمتد لثلاثة أعوام.



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Source akhbaar24

