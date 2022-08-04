أمير تبوك يستقبل منى الهويدي الفائزة بجائزة الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة

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المناطق_تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم رائدة الأعمال السعودية منى بنت محمود الهويدي الفائزة بجائزة الدورة الأولى من مبادرة “الشريك الأدبي” على مستوى المملكة ، التي نظمتها هيئة الأدب والنشر والترجمة مؤخراً .

وهنأ سموه في بداية الاستقبال الهويدي بهذا الانجاز متمنياً لها المزيد من التوفيق والنجاح.

ونوه سموه بالدور المهم للمرأة السعودية في تنمية الوطن كشريك أساسي في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والتنموية وغيرها من المجالات،موجهاً سموه بتقديم الدعم والتسهيلات لرائدة الأعمال منى الهويدي.

من جانبها عبرت الهويدي عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل للعمل الأدبي والثقافي ، وتحفيزه لرائدي ورائدات الأعمال بالمنطقة للمنافسة والتميز على مستوى المملكة وفي المحافل الإقليمية والعالمية.

وكانت رائدة الأعمال “منى الهويدي”، المتخصصة في اللغات والترجمة، قد أبتكرت فكرة ( مقهى أدبي ) إثراءً للمشهد الثقافي في منطقة تبوك، وتميز المقهى بطابع ثقافي ومجتمع إنتاجي، بمجمل مبادرات تجاوزت الـ 55 مبادرة، تضمنت 37 فعالية مقامة، و18 مساهمة، وتجاوز عدد المستفيدين ألفَ مستفيد.

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Source almnatiq

