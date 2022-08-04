مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وارتفاع طفيف في الوفيات

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضاً ملحوظاً في الحالات الحرجة وتراجعاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل ارتفاع طفيف في الوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 189 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 18 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 810583 إصابة بالفيروس.

وأشارت إلى انخفاض ملحوظ الحالات الحرجة؛ حيث غادرت 11 حالة غرف العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 113 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 295 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 796701 حالة.

ولفتت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في مستوى الأمس وهو 9257 حالة وفاة.



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Source akhbaar24

