قالت إنها “تكره الروس”.. موسكو تطلب من دبلوماسية نرويجية مغادرة البلاد

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الخميس)، طلبها مغادرة دبلوماسية نرويجية برتبة قنصل البلاد، على خلفية مقطع فيديو متداول لها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان، إنه تم استدعاء السفير النرويجي وإبلاغه بأن وجود الدبلوماسية “إليزابيث إلينغسن” في روسيا صار مستحيلاً.

وقالت موسكو إن الدبلوماسية ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تقول بغضب أمام مكتب استقبال في فندق “أكره الروس”.



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Source akhbaar24

