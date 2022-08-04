“الجوازات” تصدر أكثر من 6 آلاف قرار بحق مخالفين خلال الشهر الماضي

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أعلنت المديرية العامة للجوازات أنها أصدرت 6501 قرار إداري خلال شهر ذي الحجة الماضي 1443 هـ من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق.

وأوضحت الجوازات أن تلك القرارات جاءت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وحذرت جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.



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Source akhbaar24

