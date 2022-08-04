موسم تمور عنيزة يضبط جودة التمور بالفحص المخبري

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المناطق_القصيم
يضبط موسم عنيزة للتمور 43 الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة ومكتب وزارة الزراعة والبيئة والمياه بعنيزة جودة التمور الواردة إلى ساحة المزاد عبر الفحص المخبري لحماية المستهلك، وذلك في المختبر التابع لبلدية عنيزة الموجود في الموسم تحت شعار “تمورنا صحية”.
وتتم عملية الفحص بأيدٍ سعودية مدربة عن طريق سحب تمرات بطريقة عشوائية للتأكد من نوعية التمور وعدم خلطها مع أصناف أخرى، إضافة إلى تحديد نسبة الشوائب فيها ونسبة الإصابة الحشرية.
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Source almnatiq
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