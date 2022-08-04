إعادة معدة مريضة في العقد الخامس إلى مكانها الطبيعي بعد أن استقرت داخل تجاويف الصدر

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المناطق_المدينة المنورة

تمكن فريق طبي متخصص بالجراحة العامة والمناظير المتقدمة بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بتجمع المدينة المنورة الصحي من إعادة بداية الجهاز الهضمي إلى مكانه الطبيعي بعد أن استقر داخل تجويف الصدر لمريضة في العقد الخامس من العمر.

وبحسب صحة المنطقة فإن المريضة حضرت إلى طوارىء المستشفى وهي تعاني من استفراغ متكرر وآلام شديدة عند الأكل والشرب وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أظهرت نتائج الأشعة المقطعية وجود فتق في الحجاب الحاجز من الدرجة الرابعة مع وجود المعدة منخنقة وملتوية في التجويف الصدري وجزء من القولون وجزء من الأمعاء الدقيقة أيضاً.

وبينن أن الفريق الطبي تمكن من إرجاع الأعضاء لتجويف البطن وإصلاح الفتق مع وضع شبكة بالمنظار الجراحي بنجاح واستقرت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة.

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Source almnatiq

