إطلاق مبادرة لتحفيز الابتكار والريادة في عالم الألعاب الإلكترونية

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مبادرة "GameFounders" السعودية ، والتي تهدف إلى تحفيز المبرمجين والمصممين والمسوقين والفنانين على الابتكار والريادة في عالم الألعاب الإلكترونية، وعرض تجارب ناجحة في هذا المجال، إضافةً إلى تأهيل وتطوير الكفاءات في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية.

وتستهدف المبادرة التي جرى إطلاقها بالتعاون مع شركة "GameFounders" المتخصصة في تسريع استوديوهات الألعاب، وذلك لاختيار 100 متقدم من أبناء وبنات دوت الخليج، عاملةً من خلال محاورها المختلفة على تشجيع روّاد الأعمال في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وتوعية المشتركين بأهمية هذا المجال، وإنشاء استوديوهات ألعاب سعودية تصنع ألعاباً محلية تُصدّر عالمياً.

وتتضمن المبادرة أربعة مسارات مختلفة تشمل كلاً من مسار تطوير اللعبة، ومسار تصميمها، ومساريّ فن وتسويق اللعبة، إلى جانب العديد من المزايا إذ سيحظى المشاركون خلال فترة تدريبيهم الممتدة لمدة 6 أشهر ، يتواجد خلالها 50 مدربًا محترفًا، بتجربة ألعابهم أمام جماهير حقيقية، عوضاً عن مكافأة شهرية يبلغ قدرها 3 آلاف ريال خلال الأشهر الأولى من التدريب، كما ستحصل الشركات الناشئة في مرحلة التسريع على منح مالية تصل إلى أكثر من 1.5 مليون ريال سعودي.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق ممن تستهدفهم المبادرة التسجيل من خلال الرابط

يُشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها في المجال تعمل على تمكّين المملكة من الاستفادة من الفرص الاقتصادية والثقافية الواعدة التي تتيحها صناعة الألعاب الإلكترونية، ساعيةً أيضاً من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة إلى تزويد المطورين والمبتكرين والشغوفين بمجال صناعة الألعاب الإلكترونية بالمهارات المطلوبة في ظل التسارع المستمر الذي تشهده هذه الصناعة المتطورة يوماً تلو الآخر، بما يدعم الجهود الرامية لجعل المملكة وجهة رئيسية وعالمية للرياضات الإلكترونية في ظل وجود بنية رقمية قادرة على تمكينها من تحقيق الريادة في هذا المجال.