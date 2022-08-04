مركز الأعمال بهيئة ينبع يقدم خدماته لقطاع الاستثمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يقدم مركز الأعمال بهيئة ينبع، خدماته لقطاع الاستثمار والأملاك التجارية والسكنية وصحة البيئة ومشاريع القطاع الخاص وإدارة الطرق.

واستقبل المركز، منذ افتتاحه، أكثر من 12 ألف طلب موزعة بين طلبات خدمات الأملاك التجارية والسكنية وصحة البيئة ومشاريع القطاع الخاص وإدارة الطرق وقطاع الاستثمار عبر 57 خدمة إلكترونية يقدمها، ومن المخطط زيادتها تدريجياً حسب الحاجة.

يذكر أن المركز يستخدم أحدث التقنيات لتوفير الطاقة، عبر مؤقتات لنظام التحكم في المباني BMS، التي تم برمجتها لإطفاء وحدات التكييف عند انتهاء أوقات الدوام الرسمي ويتم تشغيلها عند بدأ العمل في اليوم الجديد، ويمكن تعديل هذه الأنظمة حسب الاحتياج التشغيلي للمبنى مما يسهم في خفض تكاليف فواتير الكهرباء الشهرية، وتسهم في خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة التوفير في استهلاك الوقود لمحطات توليد الطاقة ضمن برامج الترشيد وحفظ الطاقة في الهيئة الملكية بينبع تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.