ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (30) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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